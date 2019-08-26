暴力示威毀港　經濟或陷衰退

反修例政治風波令香港變得繃緊，暴力示威損害經濟命脈，不同行業都受到衝擊，加上外圍經濟已經「刮起大風」，香港經濟陷入低谷，政府除「派糖」紓困外，更構建溝通平台，冀化解社會分歧。惟學者批評紓困措施「小恩小惠」，遠水不能救近火，又質疑溝通平台只是表面工夫，難化解當前危機。



香港第二季經濟增長動力放緩，若七至九月情況持續，第三季經濟很可能出現負增長，或會在技術上進入經濟衰退階段。政府推出多項紓困措施，部分措施採取「先訂立、後審議」方式推行，惟仍須等到立法會十月復會後，才能審議相關撥款。



示威對經濟影響浮現，更砸爛打工仔飯碗，失業率一年半內首度惡化，統計處最新失業率上升至百分之二點九，其中餐飲服務的失業率錄得最大按年升幅，有飲食業工會證實，單是今年七至八月已收到近二百名酒樓員工求助，或要放無薪假、減薪。有零售業代表亦指受訪港旅客銳減及本地消費意欲急降的雙重夾擊，減薪、裁員及結業潮將陸續有來。



反修例風波演變成多場示威流血衝突，政府「龜縮」多時，鮮有公開露面回應社會問題，一直被外界批評是事件不斷升溫的原因之一。至近日政府終展開工作，除針對經濟低迷「派糖」外，特首林鄭月娥亦提出構建溝通平台，冀藉此化解社會分歧。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，政府的紓困措施只是老調重彈，並要經立法會等不同程序審批，而非特事特辦，遠水不能救近火，措施「小恩小惠」亦難化解當前危機。陳又批評政府後知後覺，政府提出溝通平台純粹「做戲」，旨在向社會「交代」，若政府最終只是選擇性接觸市民，根本難以有效解決問題。而且溝通平台理應屬於政府的長期機制，無論有沒有修例風波均需要長期進行溝通。