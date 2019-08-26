做騷逃避紛爭核心　錯失時機禍害日深

修訂《逃犯條例》引發政治災難，社會嚴重撕裂，香港經濟嚴峻，政府近日宣布推出紓困措施，特首林鄭月娥亦提出成立溝通平台。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評政府並無解決政治紛爭的核心問題，難化解民怨，又認為紓困措施作用不大，社會未恢復秩序，難重建市場信心。受訪者又歸咎政府無能，盡失民心，平亂錯失時機，禍害更難除。



反修例遊行示威衝擊不絕，社會嚴重撕裂，香港陷入無政府狀態。政府老調重彈欲派糖救亡，推出共一百九十一億元紓困措施，包括公屋免租一個月、綜援出雙糧、電費補貼、派錢予學生等，但部分措施要待立法會十月復會才能審批，圖平息民怨的如意算盤或打不響，措施被轟猶如開「期票」、「煮無米粥」。



「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問六百八十五名十八歲或以上市民，結果顯示，政府推出一百九十一億元紓困措施，包括向學生派錢、退稅加碼、公屋租金及電費補貼等，三成五直言難化解民怨；兩成九無奈指，聊勝於無；兩成轟小恩小惠，幫助不大。



對政府派糖，圖平息民怨，四成二受訪者直指，無解決政治紛爭的核心問題；三成三認為，難以紓緩當前社會氣氛。



受中美貿易戰拖累，加上暴力示威重創經濟，對於政府派糖救市，三成八受訪者認為，未恢復社會秩序，難重建市場信心；三成二坦言，解決不了內憂外患夾擊；一成九轟措施治標不治本。



去年派錢四千元拖足一年，新派糖措施要在立法會十月復會才能審批，三成八直指，每次派糖都有爭議，不寄予厚望；兩成五形容猶如開期票；一成一憂立法會再遇衝擊復會無期。



對林鄭月娥提出構建溝通平台，冀化解社會分歧，三成四受訪者認為，溝通應屬長期機制；三成二轟是做騷，表面工夫；一成七恐選擇性接觸市民。



反修例風波踏入第三個月，政府一直龜縮鮮有露面回應社會問題，三成五批評政府平亂無方，盡失民心；三成一認為平亂愈遲，禍害更難除；兩成三斥後知後覺，錯失最佳時機。



綜觀情況，大部分受訪者批評政府平亂無計可施，「派糖」以至「溝通平台」只屬表面工夫，政府無聚焦及解決核心問題，根本難平息民怨。