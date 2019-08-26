Dr.東：夏天化妝易溶妝入眼　處理不當隨時變角膜潰瘍

女士愛化妝，但夏天容易出汗導致溶妝入眼，隨時誘發嚴重角膜潰痬！有眼科專科醫生解釋，眼妝混合汗水與面油進入眼晴，輕則導致敏感發炎，重則演變至結膜炎或角膜潰瘍，如果沒有立即正視處理，分分鐘可以致盲！醫生提醒，女士若要在夏天時出席宴會，應在活動前1至2小時才化妝，而且盡量避免佩戴隱形眼鏡，否則容易讓細菌附在隱形眼鏡上，並進入眼睛，造成傷害，化妝工具如眼影掃、眼睫毛刷等，使用後都應該要保持清潔。

眼科專科醫生余珊表示，市面大多數化妝品防水不防油，在炎熱又悶焗的夏天化濃妝外出，睫毛液、眼線、眼影及閃粉等眼妝，最易被汗水及面油溶解，內眼線更會溶解直接入眼。她解釋，內眼線的位置非常靠近眼瞼的皮脂腺分泌出口，若長期有畫內眼線的習慣，可能造成皮脂腺出口被眼線液或眼線膠阻塞，引起眼瞼發炎。部分人輕視化妝後眼部不適，以為只是普通敏感，因而整天都未有將眼內異物清除，導致角膜受損或潰痬，最後需要使用抗生素治療，嚴重甚至會永久影響視力。

余珊續說，近年愈來愈多女士喜歡植假眼睫毛，但濃密的假眼睫毛容易令污染物積聚，更易孳生細菌，很多植了睫毛的女士，因為怕洗掉濃密的睫毛效果而不敢清潔眼部，最終引致眼皮發炎、充滿分泌物，甚至長出蟎蟲，而且假睫毛黏合劑的化學成分具揮發性，可能刺淚眼睛造成過敏。當這些物料入眼，或導致眼球有化學性損傷，輕則眼球泛紅、流眼水，嚴重會令結膜表面有損傷，或令角膜發炎，處理不當更有機會出現潰瘍。

余珊提醒，女士若要化妝，不宜佩戴隱形眼鏡，由於隱形眼鏡的物料容易吸水，溶妝時可令微生物及細菌吸附在鏡片，增加眼睛發炎機會，而且佩戴隱形眼鏡也容易導致彩妝粒子殘留，因為眼線筆使粒子附著在眼皮上，通常含有蠟及油脂，但這些物質也會附著在鏡片上，造成眼睛發紅及刺痛。



女士卸眼妝方法:



●卸妝前先除掉隱形眼鏡

●先用棉花棒慢慢將內眼線抺除，並用不含防腐劑的人造淚水沖洗眼睛

●卸眼妝時用眼部專用卸妝液

●再用沾有卸妝液的化妝棉清除整個眼妝

●切勿選用含酒精、香料或酸性物質的卸妝產品

●當完成平日的卸妝工序後，只需要用棉花球沾上暖開水，先敷眼睛四周約4至5秒，冷縮熱脹可以先逼出油脂，然後稍稍拉開眼皮，像畫眼線一樣沿眼皮邊由內至外抺



女士化妝保護眼睛注意事項:



●不要共用或交換眼妝用品

●不要在地鐵、汽車或任何移動的物體地方化眼妝

●如果眼妝造成眼睛刺痛，應立即停用，情況持續的話需要求醫

●勤洗手保持清潔

●保持彩妝容器清潔，建議產口在開封後一個月即棄掉，以免細菌孳生

●化妝和卸妝時，小心避開刮傷眼睛



資料來源:眼科專科醫生余珊





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