網民熱話：隧道內驚見迷路柴犬　好心司機落車相救

身邊常常聽到寵物走失的消息，只要大家伸出援助之手，說不定就可以讓寵物和主人團聚。近日就有一隻走失柴犬在隧道管道內不斷奔走，幸有好心旅遊巴司機經過，將柴犬救回車上，更成功尋回主人。



該名旅巴司機於Facebook專頁「HongKong CarCam」上載一段短片，事發於上周一（19日）晚上約10時，地點在紅磡海底隧道向九龍方向。從片中可見，事主駕車通過隧道時，突然發現一隻柴犬在隧道內疾走，相信是迷了路。事主慢駛觀察一輪後，便落車將狗狗救起，帶上車廂內。事主隨後更上載兩張照片，分別是狗狗在車廂內及飲水照，又指狗狗事後送到朋友家中暫時託管，希望為狗狗尋回主人。一日後事主傳出好消息，指狗狗已平安回到主人家中。



網民紛紛讚賞事主熱心救狗的善行，「祝福片主，好心有好報」，「多謝你救了狗狗生命」；有網民更藉此提醒飼主，「主人請牽好狗狗，不是每隻狗都有機會可以走失都返到去主人身邊」。



網民有話說

Wai Tat Wong：多謝呢位師兄救命之恩，好人有好報。

August Chan：其實咁樣係唔好㗎，最好盡快出隧道口搵職員處理，唔係你都會有危險

Karina Claire Lam：點解會喺嗰度？！棄養？



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro