麗晶花園兩男涉拍警車辱警　獲准保釋須守宵禁令

反對修訂《逃犯條例》示威者上周六(24日)在觀塘遊行，同日九龍灣麗晶花園管業處疑在未有通知住戶情況下，以各座大門密碼外洩為由突然更改密碼，更有管理員涉嫌阻撓身穿黑衣的住客進入，逾百名住客包圍管業處要求交代事件。至周日(25日)凌晨警方到場，有住客不滿起哄及指罵警員，期間兩名麗晶花園居民被指拍打警車及向警員使用侮辱言詞，各被控一項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪名，今早(26日)由警車押送到觀塘法院應訊。



兩名男被告分別是報稱從事社福工作的林志興(35歲)，及報稱任職郵政合約員工的凌承宗(26歲)。控罪指，二人於今年8月25日在麗晶花園第19座地下作出擾亂公眾的行為，即拍打警車及使用侮辱言詞，意圖激使他人破壞社會安寧，或相當可能會導致社會安寧破壞。



控方不反對二人保釋，但要求法庭施加其他保釋條件，包括遵守宵禁令、不得騷擾麗晶花園保安員，及不得踏足麗晶花園管業處10米範圍內。控方指，事件由居民不滿保安員引起，警方經調查後或新增控罪，兩名被告雖是麗晶花園居民，但相信他們只要繞路或不在管業處門口聚集，便可遵守保釋條件。



辯方則指，管業處毗鄰林所住的大廈，「一出門口就已經係管理處10米範圍」，而凌承宗有時需輪班返夜更工作，遵守宵禁令有困難。



不過，裁判官認為林只要不停留在管業處門口便可，最終兩名被告獲准以4000港元保釋，期間需遵守一系列條件，包括宵禁令、不得騷擾麗晶花園保安員及不得停留在麗晶花園管業處10米範圍內等，案件押後至10月21日再訊。



據悉，兩名被告均有參與包圍保安室，保安報警求助，其中一名保安經理更報稱遇襲受傷，現於醫院留醫，有被告涉嫌拍打警車及侮罵警員做「黑警」。