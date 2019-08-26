天氣預報：低壓區漸發展闖南海　周六強風雨勢大

打風季節，颱風一浪接一浪地來是常識吧！剛離開不久的熱帶氣旋「白鹿」雖未對香港造成威脅，但就帶來酷熱天兼空氣污染，而這種先炎熱後風雨的天氣將再次來臨，因內地中央氣象台及歐美的氣象預報機構，均預料周末會有颱風影響南海北部及廣東沿岸。



天文台最新九天天氣預報，周三(28日)及周四(29日)天晴酷熱及有煙霞，最高氣溫達34度。周五起天氣明顯轉差，一連6日至下周三(9月4日)都有雨，周六(31日)有狂風雷暴及雨勢最大。另外，天文台預測周五及周六離岸會吹6級強風，即風力達熱帶氣旋警告3號風球的威力。



根據中央氣象台的中期天氣預報，未來10天西北太平洋將有一個颱風生成，周五(30日)前後將影響南部沿海，而8月30日至9月3日會有較強降雨。香港天文台則預料，位於西北太平洋的一個低壓區會在未來數日逐漸發展並移入南海，與其相關的不穩定天氣會在本周後期影響南海北部及華南沿岸。



至於歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)亦預計周四(29日)至下周日(9月1日)會有熱帶氣旋接近香港，並預料風速逾每小時40公里，屬3號風球的風力範圍。