千張社區券供長者申請　資助日間護理家居照顧服務

社會福利署今日(26日)起邀請合資格長者，申請第二階段「長者社區照顧服務券試驗計劃」所增發的1000張社區券。參與計劃認可服務單位153間，共提供約2900個日間護理名額及約5000個家居照顧名額。社區券持有人可按需要選擇中心及/或到戶家居服務，如有需要，亦可使用住宿暫託服務及/或言語治療服務。



政府今年10月起在第二階段試驗計劃中額外增加1000張社區券，使社區券總數增至7000張。社區券現時有由4020港元至9600港元的5種不同價值，本着「能者多付」的原則，負擔能力較低的長者可獲政府較多的資助。社署會根據長者及同住家人的收入釐定長者的共同付款級別，長者付款率為社區券服務組合價值的5%至40%。



社署會發信邀合資格長者參加，他們須經社署安老服務統一評估機制評定，合資格條件包括：身體機能中度或嚴重缺損；正在資助長期護理服務中央輪候冊上輪候資助社區照顧服務及/或院舍照顧服務，申請日期為今年3月底或之前；及尚未接受任何院舍照顧服務或資助社區照顧服務。