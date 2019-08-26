修例風波：珠海學生會晤副校長　不滿拒譴責警方

珠海學院學生黎家威於8月5日採訪反對修訂《逃犯條例》示威活動時，被催淚彈擊中受傷，學生會不滿校方一直未有譴責警方使用過分武力，多次要求與校長李焯芬對話不果。學生會今(26日)於學校迎新日「生擒」兩位副校長，隨即展開對話，惟副校長指「當時唔喺現場，唔知事件發生經過」為由拒絕譴責，引起學生不滿。



珠海學院學生會臨時行政委員會會長盧嘉軒表示，校方於本月12日曾與學生會聯絡，商討約見校長公開對談事宜，但校方一直以「校長唔得閒」及「身體不適」推搪，拖延至今仍未能與校長對談。



副校長(學術)譚國煥強調，校長一直關心學生，「(佢)只係真係太忙，冇時間約到(會面)」，他同意溝通是最佳解決問題辦法，將繼續協助學生約見校長。譚指，當晚透過電視得知黎家威受傷，校方一直有與黎緊密聯繫，承諾若有任何需要，校方將全力協助。



副校長(交流及學生事務)古頴慈為校長「護航」，指校長曾嘗試約見黎欲了解傷勢但不果。黎回應稱，拒絕與校長私下會面是因為受傷不僅是他一人之事，總結連串示威活動，反映警方對傳媒態度愈來愈惡劣，而珠海學院每年都有新聞及傳播學系畢業生，相信大部分人都會成為記者，認為校方有需要予以譴責。惟譚副校長指，校方當時無人在場，未能目睹事件發生經過，沒有足夠資料去作出譴責。整個對談過程歷時約20分鐘，盧嘉軒直指對談沒有成果，不接受校方回應。