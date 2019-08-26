修例風波：網民再發起稅局靜坐　僅40人響應

修訂《逃犯條例》一事引發香港出現連串示威，更有示威者多次堵塞政府部門影響運作。今日(26日)有網民發起中午時分往灣仔稅務大樓靜坐抗議，惟僅約20名身穿黑衣、佩戴口罩人士於正門聚集。



靜坐活動在中午12時舉行，響應人數不多，未見對稅務大樓造成影響，職員均能順利出入，至中午12時半才開始有人於稅務大樓內靜坐，有靜坐人士遮蓋左眼，並在場書寫「台灣撐香港」、「權力使人腐化」等標語。



下午2時，靜坐人士數目增至約40人，保安需放置圍欄分隔靜坐人士與行人通道，靜坐人士於大堂內高呼「五大訴求，缺一不可」、「香港警察，污糟邋遢」等口號。



來自台灣的陳小姐於過去周末首次訪港，期間曾參與遊行。她表示，台灣有不少人關注香港近期的消息，所以特意來港觀看。她認為香港有一國兩制、50年不變，但現時只過10多年已經變樣，批評內地未有履行承諾，而香港內部亦有其他問題，如樓價高昂等。



蘇女士帶同5歲兒子參與靜坐，她認為為時逾兩個月反修例風波中，政府一直未有回應市民訴求，逼使她要帶同兒子參加多場示威活動。



而靜坐期間，有人為靜坐人士送上水、零食等物資，亦有途人上前拍攝靜坐人士，批評他們是「曱甴」，又指斥在場傳媒為「黑媒」。