修例風波：泛民斥警方港鐵處理差　建制譴責激進示威者

荃葵青昨日(25日)反修訂《逃犯條例》遊行以衝突收場，期間警方首次出動水炮車及一度有警員向天開槍示警。民主派多名立法會議員今午(26日)召開記者會，批評警方昨日處理衝突手法不當，議員尹兆堅質疑警方存心製造困獸鬥，遊行未完結已封閉楊屋道，加上港鐵荃灣站及荃灣西站均已封閉，令遊行人士無路可走，怒斥港鐵不知所謂。



議員郭家麒亦稱，市民現場看到警員會感到害怕，更有示威者離開荃葵青區到沙田新城市廣場時，獲得市民掌聲歡迎，反問政府到底是誰令香港永不超生及沉淪，為何被指稱為「暴徒」的示威者卻受到歡迎，警告政府不要再以玉石俱焚恐嚇市民。



議員區諾軒表示，政府聲稱要建構平台溝通，邀來各方賢達皆是政府的「自己人」，沒有代表性可言，只是「塘水滾塘魚」，相信很難有所作為。議員朱凱廸認為現有政府體制已失去民心及認受性，其所建構的對話平台只會注定失敗。



另外，有建制派政黨強烈譴責激進示威者，在過去兩日的集會遊行後，破壞社區安寧及把暴力升級的行為，指斥示威者投擲汽油彈及擲磚等行為嚴重威脅在場警員的安全，形容是無法無天，重申支持警方執法及呼籲公眾向激進暴力和違法行為說不。



立法會保安事務委員會主席陳克勤稱，昨晚警員向天開槍是他們的生命受到威脅，做法完全合情理，建議警方增加使用水炮車，把警員與示威者的距離拉遠，避免發生流血事件。