測車廂擠迫度App被誤會抄港鐵　慈幼同學科學展奪亞吐揚眉

第52屆聯校科學展覽今(26日)公布得獎隊伍名單，在20隊入圍隊伍的作品中，慈幼英文學校「鐵達嚟」手機應用程式，有判斷列車車廂擠迫度、落車提示及好友位置識別3大功能。由於港鐵官方App亦有到站提示功能，慈幼隊員稱其作品一度被誤會是「抄襲」得來，今次最終在科學展覽奪亞而回，總算吐氣揚眉。



慈幼的隊伍由4名升中五學生組成，隊員吳博熙指，系統裝有壓力裝置，可以判斷車廂擁擠程度，並以不同燈號分為3級，包括綠色是一卡車廂少於135人，即不擁擠；黃色是一卡車廂內有135至225人，即有點擁擠；紅色是一卡車廂有多過225人即最擁擠，乘客可選擇進入人最少的車廂，提升舒適度。



吳指，若朋友間的手機都裝有此App，就可以藍牙接收其位置，了解好友所在車廂位置。隊員林奕熙在比賽中獲得最佳解說員獎，他指港鐵App今年6月推出了到站提示功能，而他們的App亦有此功能，因此曾被人誤會他們是抄襲港鐵，但其實他們早在1月已提交計劃書，故最終仍能奪得亞軍及計劃書設計比賽冠軍，感到吐氣揚眉。



另外，獲得計劃書設計比賽季軍的荃灣聖芳濟中學，就因應去年發生的大埔公路巴士車禍，設計了「巴士防翻車系統」，在巴士車底兩邊安裝傳感器，一旦巴士其中一邊承受的壓力為另一邊的3倍，就會降低巴士車速，防止翻車。