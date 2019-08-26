28歲男涉襲內地記者　控方指被告曾高叫「掛起佢」

內地《環球時報》記者付國豪於本月13日晚至14日凌晨期間，在機場被反對修訂《逃犯條例》的示威者圍毆，警方昨日(25日)凌晨在元朗區拘捕28歲姓何本地男子，並在其私家車內檢獲一批懷疑攻擊性武器，案件今(26日)在東區法院提堂。



28歲被告何家樂報稱兼職司機及兼職建築工人，被控非法囚禁他人、參與非法集結、傷人及在公眾地方管有攻擊性武器四罪，暫毋須答辯，辯方提出以10萬港元申請保釋，願遵守不離港、宵禁等保釋條件，但申請被拒，案件押後至10月28日再訊，期間被告還押監房看管。



控罪指，被告於今年8月13日至14日期間，在機場一號客運大堂G通道和不知名人士參與非法集結，並非法惡意傷害付國豪及將他非法囚禁，被告另被控於同月25日在新界洪儒路與洪基路交界管有兩支伸縮警棍。



控方指，現場傳媒拍攝到的片段及閉路電視片段顯示，被告犯案時戴有面罩，但曾一度除下，他涉打事主頭部一下，拉他落地，用雷射筆照他及高叫「掛起佢」。警方同月25日在元朗截停並拘捕被告，在其車上找到涉案伸縮警棍、防毒面罩、小刀及雷射筆等，及後再在其家中找到一把弓，但未有找到箭。鑑於針對被告的證據強烈，近月持續發生暴力示威事件，控方認為被告再犯風險高，故反對被告保釋。