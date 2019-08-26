兩男涉元朗襲擊被控暴動　官指潛逃機會大拒絕保釋

西鐵元朗站上月21日發生嚴重暴力事件，大批白衫軍無差別襲擊市民，警方事後拘捕30人。繼兩名男子被控暴動後，再有兩名男子遭控暴動罪，今日(26日)在粉嶺裁判法院提堂。兩人暫時毋須答辯，遭法庭拒絕擔保，還押至10月25日等候警方進一步調查。



兩名被告分別為48歲的林觀良和43歲的林啟明，報稱商人。兩人同被控於7月21日在元朗朗日路西鐵元朗站內，連同兩名已被控參與暴動的王志榮、黃英傑，以及其他身份不詳的人士參與暴動。



控方指，兩名被告都被港鐵的閉路電視拍得當晚手持木棍，在港鐵車廂內無差別襲擊乘客。二人被捕後，均在認人手續中被多名受害人認出。而事件中約有50名途人受傷，傷勢小至觸痛，大至骨折。



裁判官表示，本案案情非常嚴重，兩名被告被指有份持武器襲擊乘客。控方指當時白衣施襲者有約50人，以此人數及所準備武器，必然是有組織有預謀行事，且非小規模的暴動事件。



裁判官續指，控方對兩被告的指控有獨立的閉路電視錄影支持，而根據過往案例，暴動案件很大可能交由高等法院審理，一旦罪成被判刑期動輒6、7年，認為二人潛逃機會非常之大，故拒絕他們的保釋申請。