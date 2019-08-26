海關深水埗檢13支欠安全裝置激光筆　禁涉事零售商出售

海關上周五(23日)在深水埗一間零售商檢取一款懷疑不安全激光筆，違反《消費品安全條例》(《條例》) 及其附屬法例《消費品安全規例》(《規例》)。



海關人員今年3月進行試購行動，從一間零售店舖購買一款激光筆進行安全測試，並勒令該舖將該款共13支沒標示雙語警告或警誡的激光筆儲存於指定地方。測試結果顯示，激光筆沒裝配相關安全標準所規定的安全控制裝置。此外，激光筆只附有英文使用警告。



關員遂於上周五採取行動，在該零售商檢取該13支激光筆，並向有關零售商發出禁制通知書，禁止他們繼續出售有關的激光筆。



海關提醒市民，由於該類激光筆所發出的光束有機會損害眼睛和皮膚，在任何情況下都不應讓激光筆照射出的光點射向眼睛。



根據《條例》，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合該條例的一般安全規定，否則即屬違法。而根據《規例》的規定，凡消費品或其包裝標記有關於其安全存放、使用、耗用或處置的警告或警誡，則該等警告或警誡須以中文及英文表達。違例者首次定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁1年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬港元及監禁2年。