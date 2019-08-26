修例風波：官媒斥黎智英歪曲事實真相　公然叫囂顛覆國家

內地官媒發表評論文章，點名炮轟壹傳媒黎智英在自家媒體上，大發妄言惡語，肆無忌憚歪曲事實真相、攻擊中央政府。評論直斥，身為「禍港四人幫」頭號丑角的黎智英，在香港這塊中國的土地上公然叫囂、煽動顛覆國家，無良無恥、無法無天已到無以復加的地步。



該篇名為《中國土地上豈容黎智英公然叫囂顛覆國家》的評論文章提到，黎智英的蹩腳惡文，先拿國泰航空解僱被控暴動罪的機師說事，用「白色恐怖」污衊和攻擊中央政府；此舉不僅罔顧事實，更是罔顧人命，認為機師參與激進暴力活動，引起香港市民和進出香港旅客對自身安全的深切擔憂。



評論提到，在黎智英之流眼中，人命絲毫不重要，只是其謀取政治私利的犧牲品，認為他們指揮暴徒凌虐市民和旅客，已充分證明誰才是「恐怖製造者」。



評論續稱，黎智英在其最新炮製的歪理邪說中，明顯「袒露己心」，又稱黎智英透過文章，充斥美國和西方「唱衰中國」和「中國威脅論」的陳詞濫調，從「中國經濟下滑，內憂外患」到「中國若成為最大經濟體，世界將永無寧日」，說法脫離事實、毫無邏輯、自相矛盾。



評論認為，黎智英透過文章「教育起自己的外國主子」，批評「以美國為首的西方陣營偏離原有意識形態，墮落於胡鬧中」，進而告誡自己的「老闆」：「西方陣營的思想和制度的優越性再次遭到威脅」。評論指出，此舉正反映黎智英「怕了！急了！」，擔心被「丟車保帥」，綁架不了香港最廣大市民，又想綁架自己的美英「主子」。



評論最後強調，黎智英一邊企圖繼續誆騙香港同胞，一邊大肆攻擊中央政府，一邊向美西方外部勢力搖尾乞憐，做法可謂「黔驢技窮，真當全世界都是他的掌中玩物」。