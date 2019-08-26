修例風波：警方周末共拘86人　指警員開槍因受生命威脅

反對修訂《逃犯條例》引發的示威持續演變成激烈警民衝突，警務處助理處長(行動)麥展豪批評暴力示威者在過去的周末胡作非為，目無王法，再次令香港陷入混亂。警方共拘捕86人，年齡介乎12至52歲，涉嫌參與非法集結、襲警、藏有攻擊性武器。



警察公共關係科總警司謝振中就昨日(25日)有警員向天開槍事件，他指該數名警員並非防暴警，只是奉命到場處理刑事毀壞案，卻被多名示威者追擊，甚至有警員遭削尖的鐵枝刺傷背部，當時警員裝備有限，只能以圓盾阻擋高空飛來的磚頭及硬物，有警員的盾牌更被擊碎，他們在受生命威脅以及多次警告無效後，使用了身上唯一合適武力，即是警槍，並向天開槍以作警告。



謝形容，警員英勇克制，使用必須及合理的武力，而期間一名男子突然衝出，處於警員及暴徒中間的危險位置，該名警員判斷不應有任何人在該範圍，於是立刻用腳「推開」男子，以圖控制場面。



謝又指，數十名記者在事後要求警員即時交代開槍事件並不適當，因有警員正負傷等候支援，要協調他們受訪並非當時的首要因素。對於有指警方以槍指向記者，他指當時在記者身後人群有磚頭扔出，警員用槍指向相關位置，並非針對記者。



警方指，過去兩天共21名警員受傷，其中一人須留院，亦有開槍的警員及家屬被人網上起底，形容警方心理上亦受到壓力。