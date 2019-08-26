工會批拖欠導遊酬金　涉事旅行社踩場稱名字被挪用

香港導遊總工會指有34名導遊去年8月起遭一間旅行社拖欠酬金，該會介入斡旋，達成協議分期付清，惟資方及後反口，至今仍拖欠導遊合共約24萬港元酬金。工會理事長黃嘉毅今午(26日)連同約十名涉事代表，到北角旅遊議會總部遞交請願信，要求議會介入協助調查及懲處相關違規的旅行社，部分導遊已向勞工處登記求助。



工會舉行記者會期間發生插曲，涉事旅行社突然到場，反指旅行社遭內地旅行社挪用公司名義，擅自與導遊達成協議，該公司並無聘請該批導遊。黃嘉毅及後解釋，現時旅議會要求香港旅行社需要與導遊簽署服務協議文件、訂明薪酬及服務內容，但他不清楚旅行社與導遊之間是否有簽署協議，如未有簽署雙方均屬違規，但部分導遊持有該旅行社確認的報數表。



旅議會則指，收到相關導遊求助後會積極跟進處理，如證實旅行社有違反指引，有機會遭警告或罰款，最嚴重會撤銷或暫停會籍。



另外，黃指該會早前訪問約1000個會員，受反修例風波影響，9成受訪會員全面停工，8月至今未曾出團，餘下一成開工率亦較以往少7成，而以往8月旺季一月帶12至15個團。



旅議會主席黃進達表示，反修例風波嚴重影響業界生計，本月內地來港旅行團的登記數字比去年同期下跌逾7成，目前平均每天只有50至60團來港，其他國家到港的旅行團亦大幅下跌逾5成，估計數字到9月份亦不會回升。他續稱，不少旅行社向議會反映現時經營環境嚴峻，部分旅行社要求僱員放無薪假，相信情況會繼續惡化，希望政府倣效沙士期間做法，為業界提供有薪培訓。他又指機場衝突事件影響市民外遊的信心，港人出境遊的意欲減低，上月出境遊印花稅數字比去年同期減少了1成半。