觀塘黃大仙「三不管」地帶成衞生黑點　義工批政府卸責

近期香港蚊患鼠患嚴重，多區衞生備受關注。觀塘有地區義工人士稱先前政府開展清潔大行動後，衞生黑點問題依然存在。鳳德道與安泰邨一帶更出現政府部門互相推卸責任情況，他們向多個部門投訴無果，因此提出五項建議，包括加貼提示和警告牌，要求政務司司長釐清「三不管」地帶的清潔責任，增派人手清理衞生黑點及隱蔽處，應列入定期清理範圍，希望政府牽頭鼓勵市民參與清潔活動，其後約30名義工人士連同區議員落地視察。



早前觀塘地區義工人士委託獅子山智庫實行視察及街坊調查，在觀塘和黃大仙區發現最少14個衞生黑點，主要集中在「三不管」的跨部門管轄、非食環署恒常清潔地帶。觀塘區議會主席陳振彬稱不少斜坡被鐵絲網圍封，食環署難以清理。有議員亦稱經常有車房出現積水，引致蚊蟲孳生。至於鼠患問題，部分屋邨的業主立案法團曾與食環署合作滅鼠，有議員指翠屏邨鼠患問題更是嚴重到「一捉幾百隻」。



屬「三不管」地帶的鳳德道行人隧道成為「垃圾桶」，義工人士稱從沒有食環署清理，已見老鼠蹤迹，鳳德道行人天橋滲水問題更遭到食環署與路政署互相推卸責任。安泰邨則有人士非法耕種，義工視察後表示該地擺放超過200桶肥料，氣味甚至飄往附近順天邨，有關問題已經向食環署、民政事務處，土木工程拓展署及警方反映，情況並無改善。