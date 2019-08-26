建築公司前高層涉換戲曲中心水泥板　承建商指覆蓋後難發現

建築公司前董事總經理被控涉嫌串謀詐騙西九文化區戲曲中心建築項目的總承建商，隱瞞在金屬天花裝嵌工程中，使用有異於指定品牌的纖維水泥板，以節省約20萬港元。案件今天(26日)在西九龍裁判法院審訊，法庭傳召3名控方證人作供。案件明天(27日)續審，期間被告獲准保釋。



控罪指，被告朱盛龍(53歲)，案發時為「羅保盛」有限公司董事總經理，涉嫌於2016年11月1日至2017年8月26日期間，與「羅保盛」一名合約經理及其他身份不明人士，一同串謀詐騙總承建商「協興」工程有限公司，即在未經過「協興」批准而在戲曲中心裝嵌金屬天花模組面板工程進行時，不誠實地隱瞞使用了另一個品牌的纖維水泥板。



法庭先傳召兩名證人，他們分別是「羅保盛」的前銷售經理張耀文和前項目統籌經理邊豪進。



據張稱「羅保盛」負責的西九龍戲曲中心項目涉價高達1000萬港元，他自稱沒有工程的專業，雖然他負責工程物料申報，但他不會檢查每件物料的真偽，而是依賴工程部和合約部的決定。



邊則指被告雖然是公司董事總經理，但小型公司職銜是沒有意思，被告緊密地跟進工程的運作，他又指被告會在每周的例會中向員工詢問工程進度。



午後法庭傳召第三證人，仼職「協興」高級項目經理的黃偉倫。他稱「羅保盛」是不可在未授權下，自行使用另一個品牌的纖維水泥板，也不應該隱瞞這個行為。如果「羅保盛」認為需使用其他品牌的纖維水泥板，便須獲項目建築師的批准方可。



黃又稱「協興」是難以察覺「羅保盛」使用了未被批准的纖維水泥板，因為纖維水泥板是用鋁板覆蓋，故他們需要拆開鋁板，才能檢查「羅保盛」是否安裝了正確的纖維水泥板。「協興」拆板發現問題後，便要求「羅保盛」移除未被批准的纖維水泥板，並重新安裝正確的HardiFlex纖維水泥板。