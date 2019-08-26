涉未及時轉介急症室致病人死亡　八旬西醫脫失德罪

行醫逾50年的81歲註冊西醫黃榮安，被指在2015年1月，未有正確診治一名腸胃出血的老翁，及未有及時將其轉介至急症室，導致病人其後因內出血死亡。黃被控兩項專業失德，醫務委員會今(26日)召開紀律聆訊，經聽取證人及控辯雙方供詞及退庭商議後，最終裁定黃兩項專業失德不成立。



案情指，83歲的病人傅二男在2015年1月10日中午時分，因食欲不振、雙腳無力，兩名兒子帶他到黃位於觀塘的診所求醫，黃當時為傅聽診及注射維他命B針劑。傅下午回家後精神轉差、面色蒼白及氣促，並排出黑色糞便，兩名兒子遂帶他到美孚一間診所求醫，該診所一名陳姓醫生估計傅是腸出血，建議他即時入院，惟遭傅的長子反對。



兩子晚上7時許再帶父親到黃的診所求醫，但未提及父親排黑便，黃診斷傅為上呼吸道感染，為其打止氣促針及處方咳藥水等藥物。傅回家服用咳藥水後，隨即血含氧量急跌，呼吸及脈搏停頓，送院搶救後翌日不治。



死者的次子同年7月向醫委會投訴，他在聆訊上作供時指，父親患有柏金遜症、高血壓、心臟病等長期病患。他指，當日黃為其父診症時十分馬虎，只簡單用聽診器聆聽父親背部，而其父當時明顯面色蒼白、手腳冰冷，不滿黃未有為其父詳細檢查，又強調黃從無建議其父入院。控方指，基於死者過去病歷及當時徵狀，被告醫生理應為其量度脈搏、血壓及呼吸頻率等維生指數，但黃未有如此做。



黃自辯時表示，傅晚上再求診時，兩子有提及較早前曾向另一醫生求診，「知道嗰個醫生有建議入院，但(兩個仔)冇講為乜，以為可能因為佢(死者)傷風咳、氣促辛苦，冇提過內出血。」他指當時見病人氣促嚴重、有鼻水和咳嗽，但不知病人曾「屙黑屎」，判斷他只是上呼吸道感染及支氣管痙攣，故未有為其量度脈搏及血壓。他澄清，自己曾向兩子建議帶父親入院，但長子堅持「打支針、食藥試吓先」，故順其意願注射紓緩氣促的針劑及處方藥物。



醫委會研訊小組主席劉允怡指，涉案病人失智，無法直接與醫生溝通，需依賴兩子向醫生解釋病徵，而兩子隱瞞父親排黑便及可能腸出血情況，當時黃只診斷傅患上呼吸道感染是合理，又基於兩子未有聽從另一醫生建議將父親送院，反而折返黃的診所求醫，做法不合理，故小組在平衡各方證供下，較信納黃的說法。黃聽取判決後表示，案件已纏繞他數年，「搞到無晒心機」，現終可鬆一口氣。