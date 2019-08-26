渣馬9.18報名　首推傷健額500名全馬增至2.4萬個

渣打香港馬拉松2020將於明年2月9日舉行，由於每年報名人數眾多，大會今屆為「全馬」賽事額外增加1500個參賽名額，由22,500增至24,000個，主要賽事將於9月18日開始接受公眾抽籤報名，本地及海外跑手可經大會網站登記參加。大會今屆亦首推500個「傷健人士名額」，與公眾名額分開抽籤，增加傷健人士參加機會。



大會首次試行的「傷健人士名額」提供予合資格報名者參加10公里、半馬或全馬賽事，需要領跑員協助的視障人士，則於抽籤後安排領跑員報名。今屆的10公里輪椅賽亦會採用全新路線，由灣仔運動場起步，經杜老誌道往龍和道，並於龍和道及添華道繞兩圈後於維多利亞公園衝線。大會指新路線較平坦，有利參賽者發揮，參賽時限亦由50分鐘增至65分鐘。



此外，大會指上屆的「家庭跑」反應熱烈，今屆推出全新的「渣馬家庭起跑」，以2至4人組隊，於主要賽事前夕，即明年2月8日於維園環繞6個足球場跑一圈，全程800米，9月26日起接受報名。參加者亦可參與同場嘉年華，為當日領取跑手包的健兒打氣。