網民熱話：想食「霸王餐」？電單車衝閘出停車場捱轟

離開停車場前繳費，是常識吧？不過，近日網上流傳一段車Cam片，顯示沙田有一輛外賣電單車，從一輛正拍卡準備離開停車場的私家車旁邊，衝閘而過。影片惹來網民圍攻。而東網聯絡涉事停車場了解情況後，發現真相是...



事發在本月17日，地點是沙田瀝源邨停車場。從Facebook群組「馬路的事討論區」的車Cam片所見，當時拍片車輛駛至停車場閘前。之後「嘟」一聲，門閘一開，一輛連鎖薄餅店外賣電單車突駛由左方「攝位」，疾馳衝閘而過。拍片司機見狀，大罵電單車司機「痴x線」，並在貼文表示：「點解啲車手要咁賤，請問下次遇到呢啲咁嘅情況，我應該拍唔拍卡好？」



有網民批評電單車司機「正人渣」，揚言「打去公司投訴佢」。有網民則建議拍片司機「落車同佢講道理，煩到佢自己去自首」、「停車拍卡前盡左軚」。亦有網民謂：「見過唔止一次。」



東網向該停車場了解情況，發現原來涉事薄餅店是場內月租用戶。停車場發言人表示，得悉事件後，已作出口頭警告，如再次發生，將發警告信及通知業主，並考慮終止用戶租用車位的權限。



網民有話說：



Vivian Lau：好彩你都出到去，上次有人係出唔到

Ronnie Chan：報警囉，入停車場唔畀錢

Daniel Wong：通常電單車，佢哋唔會拍八達通，成鬼日偷雞



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