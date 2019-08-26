墮中獎騙局運毒來港　瑞士籍老神父獲撤控兼得訟費

國際販毒集團近年出新招，向退休長者發詐騙電郵，以巨獎引誘他們帶東西來香港，但實際是進行販毒活動，一名瑞士籍老神父也中招。他涉嫌於去年誤墮中奬騙局後，在香港過關時被搜出行李內有逾2公斤可卡因，事後被控一項販毒罪，但案件經過多次提訊後，控方今(26日)在西九龍法院正式撤控。老神父除了洗脫罪名，更可取回訟費。



77歲瑞士籍被告ZIMMERMANN LOUIS MARTIN，報稱為退休人士，被控於去年11月30日，在香港國際機場入境大堂販運逾2公斤可卡因。案件今再提訊時，控方表示在索取法律意見後撤控。據了解，控方早前曾進行指模及DNA等化驗工作，也曾研究被告所收的詐騙電郵。



控方撤控後，辯方即向法庭申請訟費，但控方反對，指涉案毒品是從被告的行李箱中搜獲，且用衣服遮掩，再以信封包裹，而他亦表示曾與一名陌生人聯絡，對方託他帶行李到港，並提供機票、酒店住宿等，被告行為屬自招嫌疑。裁判官考慮後，下令控方要支付訟費，如控辯雙方未能就金額達成共識，則由法庭評定。



ZIMMERMANN LOUIS MARTIN獲撤控後，在庭外高興地感謝律師團隊。其律師透露，當事人在案發前曾收到巨額獲獎詐騙電郵，期間有人託他把一些物品帶到香港，再交給香港銀行的職員，而由於他本身不熟悉香港，不知道自己受人利用，更不知道所帶物品內藏毒品，結果惹上官非。