政Whats噏：誓要提港鐵停駛質詢　方國珊咬住陳帆唔放

修訂《逃犯條例》引起連串示威遊行，上星期六(24日)同翌日(25日)港鐵有部分線仲暫停行駛添，搞到唔少市民都好頭痕。區議員其中一個職責係為市民發聲，眼見市民冇車搭，西貢區議員方國珊(哪吒)喺今日(26日)西貢區議會交通運輸委員會上，就提出譴責運輸及房屋局嘅臨時動議，但委員會主席劉偉章拒絕受理，哪吒事後唔單止譴責佢，仲講明嚟緊區議會大會上會再提緊急質詢，實行咬住運房局長陳帆唔放。



事緣係近排嘅反修例遊行示威，好多時最後都演變成衝突，有幾次警方仲喺港鐵站內發射催淚彈，搞到有啲普通市民都無辜受影響。有唔少市民不滿港鐵做法，仲發起包圍喺涉事嘅葵芳站同埋太古站，要求港鐵交代。不過，就因為有市民喺車站做出破壞性行為同鬧職員，搞到港鐵決定喺上星期六同本周日進行公眾活動期間，關閉部分觀塘線同埋荃灣線嘅車站。



西貢區議會交通運輸委員會今日開咗個特別會議，講吓將軍澳隧道巴士轉乘站日後嘅服務安排同埋轉乘優惠。而咁啱上星期六港鐵就關閉咗彩虹站至調景嶺站一帶嘅車站，正正牽涉西貢區議會部分範圍，所以哪吒趁機提出臨時動議，譴責運房局縱容港鐵喺冇合理原因同埋安排替代交通工具下停駛，要求佢哋提交清晰、高透明度嘅停駛標準同埋作出特別接駁安排，同埋要求港鐵就上周六、本周日嘅停駛事件向公眾道歉同埋作出賠償。



有關議案最終不獲受理，哪吒就鬧爆，話委員會連嚴重影響民生嘅議案都容納唔到，批評做法係自我閹割。佢仲話嚟緊會再喺大會上提緊急質詢，要求港鐵同運房局正面回應同埋道歉。



作為委員會主席，劉偉章就話因為今日係特別會議，相關議程同港鐵冇關，所以冇港鐵嘅代表出席，但由於冇對口單位，因此唔接受臨時動議。佢仲話如果有需要可以再提出訴求，咁就可以再同對口單位商討。對於被哪吒批評，劉就話唔介意，仲話明白哪吒係要做依個動作，所以都冇辦法喎。



今次受影響係觀塘線同埋荃灣線，仲要唔止係一個區，如果其他區議會都有樣學樣，睇嚟陳帆都唔知點拆彈喇！