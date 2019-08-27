修例風波：生意減半　的士小巴促政府施援

反修訂《逃犯條例》風波持續兩個多月，連串示威演變成暴力衝突，導致多區路面交通受阻，職業司機當災。立法會議員指不少行業都「蝕到入肉」，其中的士行業首當其衝，道路阻塞令他們「手停口停」，的士工會批評政府宣布的多項紓解民困措施，對前線的士司機毫無幫助，要求政府免費資助全港的士司機入石油氣一個月。紅色小巴業界亦指，社會動盪令市民出外消費意欲減少，自僱的紅色小巴司機生意減少近五成，有司機選擇停工休息。



汽車交通運輸業總工會的士分會昨晨約卅人到金鐘政府總部外請願，要求政府支援前線的士司機，該分會更安排十五輛的士停泊在政府總部外的添美道，車身貼滿標語。該分會主任何志強表示，政府日前宣布的紓困措施中包括「豁免已登記商用車輛牌照及驗車費用」，但是此措施只能幫助車主減少負擔，對於業內大多數租車的前線的士司機毫無幫助。



何又指，近期本港爆發的多次警民衝突，嚴重影響路面交通，的士司機生計備受影響，每日營業額減少近三至五成，甚至有的士駛經示威區域時被打爛車窗或車身，司機需要賠償，令到有部分司機為免遭受無妄之災而不敢開工，甚至轉行。陪同出席請願的工聯會立法會議員陸頌雄則指，受持續示威影響，不少行業都「蝕到入肉」，其中的士行業首當其衝，因為大部分的士司機屬於自僱人士，道路阻塞令他們「手停口停」，他對示威者的行為予以最嚴厲譴責。



該分會建議政府應短期內與的士業界開會，聽取業界意見，推出措施協助前線的士司機渡過難關，例如免費資助全港的士司機入石油氣，為期一個月。何志強稱，現時早更和夜更的士，每更每日所需石油氣費約為一百元，估計每名的士司機每月可獲資助約二千元。



香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，前日荃灣爆發激烈警民衝突，影響該區多條紅色小巴路線，海壩街、千色店等地有多條紅色小巴路線的總站設於附近，例如前往慈雲山的路線，衝突爆發期間紅色小巴根本無辦法「埋站」上落客，導致多條紅色小巴路線自中午起做不到生意。



張又指，現時紅色小巴每更車租約二百至四百元，部分車主因應昨日情況而向司機免租，但司機亦因為「無客」而損失大約四百至六百元淨收入。他稱，過去兩個多月示威持續，部分道路被堵塞引發大塞車，影響紅色小巴營運，加上社會氣氛緊張，市民減少外出消費，導致生意進一步受影響，估計最少減少五成，期間有數名紅色小巴司機因為生意欠佳而選擇停工休息。他贊成政府資助司機入油，減輕司機負擔。