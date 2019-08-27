建造技能比賽考技術體力　健兒限時達題目要求　

建造業分工仔細，每個工序涉及專業技能，互相配合才能順成造樑建屋。香港建造業議會今年派出4名精英學員出戰正在俄羅斯喀山舉行的第45屆「世界技能大賽」，與世界各地年輕選手切磋。健兒要在限時完成題目的要求，從技術、體力及臨場發揮中施展渾身解數。



今年比賽有63個地區參賽，參賽項目共有56項，規定22歲以下青年參賽。建造業議會派出管道及製暖項目健兒吳志運出賽，參賽者要用機器扭動喉管，製作合適的管道，參加此項目的25個國家及地區健兒和專家，最後更合作製作水管系統，送給當地兒童之家。20歲的鋪瓦健兒陳永傑則要在限時22小時內鋪砌大會要求的圖案，參加國家及地區亦有30個。



焊接項目學員林篤樑要用不同燒焊方法燒製壓力熔器，測試燒焊技巧，這項比賽有多達38個國家及地區參加。細木項目健兒鄔綽熙則要計算精確及繪畫圖樣，製作組裝木製構件，項目有24個國家及地區參加。



比賽連續4天進行，昨日進行至第3天，健兒經過10多小時的製作，大部分選手的作品已漸成型。本港健兒訓練有素，在比賽中專注計算及製作。大會最快香港時間今晚公布賽果，並將舉行閉幕典禮。