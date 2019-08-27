1426隻港股齊冧　貿戰人幣概念股遭掟

近期港股持續低迷，不少恒生指數成分股（俗稱藍籌股）已較七月份高位累跌超過一成，而港股昨有高達1,426隻股份下跌，不少涉及貿戰及人民幣概念的股份都成為拋售對象。其中大媽愛股萬洲國際及瑞聲科技分別挫6.4%及5.41%，為表現最差兩大藍籌股，較七月份高位累積下跌27.93%及28.09%。



致富證券大埔分行經理劉永棠指，部分上周買了看好衍生工具的散戶昨日慘輸七至八成本金，另有散戶對後市極心淡，皆因年內已輸掉一七年大牛市所賺的錢，認為中美貿易糾紛和本港政治風波都不是短期內可解決。人稱「元朗股神」的曾錦安指，近月市況不穩，不少股票價格創全年新低後，很多時會一直跌，跌幅難以估計，直言已數月無買股票，只買熊證，因睇淡後市，他又直言：「大市仲未見底，因為本月期指結算前夕多數唔會太大波動，但相信到九月初大市會跌得更犀利，預期恒指低位介乎24,600點至24,800點。」



散戶鄧先生坦言：「中美貿易戰升級，股市氣氛麻麻，希望恒指守得住24,500點。依家都係買大藍籌，少掂啲受經濟環境影響嘅股票。」至於有「散戶股神」之稱的梁宇恆則說：「前幾日見個市開始跌，已經入咗啲貨，例如騰訊控股、港交所及中國太平。個市再跌多少少就會再入多啲貨，下跌空間估計唔大……我覺得個市九至十二月會升番，所以依家係入貨好機會。」