東方日報A2：恒指曾挫近千點

中美貿易戰近日再升溫，加上反修例示威暴亂升級，本港社會動盪不安，可謂處於內憂外患、水深火熱之中！面對雙重浩劫，港股昨開市即急挫，恒生指數曾瀉近千點，跌幅達3.55%，表現一度慘絕全球。儘管恒指收市跌幅縮窄，但仍失守26,000點關，而且有外資券商繼續唱淡，將港股投資評級由增持降至減持，指持續緊張的政治局勢，影響零售銷售、旅遊及樓價等經濟支柱，港股後市隨時再跌。



昨晚港股在美國上市的預託證券（ADR）繼續偏軟，相當於恒指再跌95點。



亞太區股市昨日普遍下跌，其中日經平均指數跌2.17%，收報20,261點，為今年三月底以來最大單日跌幅，另外南韓及台灣股市亦分別挫1.64%及1.74%。中、港股市更首當其衝捱沽，滬綜指及深成指昨日早段曾分別挫1.66%及超過2%，但收市跌幅略為收窄，滬綜指收報2,863點，跌1.17%，結束連續三個交易日的升勢，深成指亦「兩連升」告終，收市報9,270點，跌0.98%，兩市主板成交近4,611億元人民幣。



恒指周一甫開市即急挫857點，之後跌幅更擴大至近千點，低見25,249點，午後有消息指美國總統特朗普接受中國恢復談判的邀請，令尾市跌少一截，但全日依然挫499點，收報25,680點；國企指數最多亦曾跌344點，一度跌穿一萬點關，最後失而復得，收報10,013點，跌181點，港股總成交更大增逾四成至1,043億元。



繼美資摩根士丹利早前全方位唱淡香港經濟、股市及樓市後，日資券商野村證券亦發表報告，將港股投資評級由增持降至減持，直言本港持續緊張的政治局勢，正影響本港主要經濟支柱，包括零售銷售、旅遊及樓價，加上貿易戰升溫，令全球面對經濟增長放緩的風險。儘管港股估值表面上吸引，但人民幣疲弱將影響在港上市、但業績以人民幣計算的企業，於宏觀經濟持續疲弱下，未來企業盈利預測或有進一步下調風險，故對港股後市維持審慎。



綜合券商及基金經理分析，即使中美有望於下月恢復貿易談判，雙方料仍然拉鋸，普遍認為可能要糾纏至明年美國總統大選年才有望達成協議，預期港股後市仍然波動，加上香港社會不穩，本港經濟有機會步入技術性衰退，即使急跌後或有輕微反彈，但中長線料續反覆向下「未跌完」。



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪亦說，港股估值雖不貴，但中美貿易戰及本港社會衝突尚未有解決迹象，坦言入市撈底風險高，未來兩日看恒指能否重越26,000點關，成功回補下跌裂口才算安全，暫時25,200點料有支持，但向下尋底格局未改，建議投資者增持多些現金，並以去年十月低位24,540點作最後防線，一旦跌穿，便要投降「走人」。



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