探射燈：無牌釣蝦場湧現　議員促食署放蛇

活蝦燒烤的商機早已出現。前年東網揭發有人在工廈單位開設室內釣蝦場，又有人將水池改裝成露天釣蝦場，並提供即釣即煮服務。食環署證實多間釣蝦場均為無牌食肆，又涉無牌賣酒；部分室內釣蝦場亦違反地契。



單在觀塘區已有3間位於工廈的釣蝦場，收費由每小時90至130港元不等。其中1個逾2000平方呎的釣蝦場設有多張餐桌，顧客可品嘗即燒鮮蝦。有職員每日會加入新鮮的活蝦，但未必會把池內的死蝦清走。另外天水圍1個逾萬平方呎的露天釣蝦場，則可加錢燒烤魚獲海鮮。食環署證實，上述釣蝦場當時均未申領食物業牌照及公眾娛樂場所牌照。地政總署則證實觀塘工廈內的釣蝦場違反只可作工業用途的地契條款。



「其實呢類食肆多數喺報紙、雜誌、社交媒體宣傳，要搵佢哋出嚟難度唔算高。」立法會議員郭家麒認為，食環署應該順應潮流，針對不同形式的新興食肆主動調查或放蛇。他指一般市民未必懂得分辨餐廳有牌與否，因此該署的主動執法尤為重要。

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