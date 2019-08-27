探射燈：生蝦咁跳到痛苦燒死　團體籲禁止

「哎呀，佢走甩咗啦！」不少食客試圖從流水槽夾起蝦隻時，都遇到活蝦奮力掙扎，掉回水中，要幾經嘗試才能牢牢夾起。將蝦隻放入冰桶後，有食客等得不耐煩，草草浸一浸便將蝦放上燒烤爐，蝦隻在爐火中慢慢死去。有動物保護團體認為，任何食用活體甲殼類動物的行為應該立即禁止。



瑞士政府去年修正《動物保護法》，要求處理甲殼類海鮮如龍蝦時，禁止以活煮方式烹調，必須先以電擊或敲壞其腦部使牠失去意識，令其痛楚減至最低；運輸過程亦不准以碎冰或冰水保存，須以天然方式運送。前年意大利亦通過類似規例，禁止餐館將活龍蝦置於冰塊上，否則會處以2000歐元罰款。



PETA亞洲善待動物組織中國區新聞官Keith Guo指，有生理學和行為學研究證明，蝦確實會感到疼痛。他引用英國教授的實驗，研究員不斷以電流電擊躲在岩石下的螃蟹，螃蟹為避免刺激而離開藏身的岩石，從而相信螃蟹的反應是表達疼痛的方式。Keith認為市民應該避免烹煮和食用活體甲殼類動物，盡量改以素食海鮮取代之。

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