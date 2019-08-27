探射燈：即夾即烤流水蝦　無牌經營恐食出禍

由泰國興起的「流水蝦」熱潮殺入本港，食肆內設有活蝦流水槽，以即夾即烤的自助形式作為招徠。東網發現其中1間位於元朗的流水蝦食肆未有申領普通食肆牌照，又涉嫌無牌賣酒；另1間觀塘工廈主打流水蝦的派對場所同樣無牌，亦違反地契條款。腸胃科醫生指流水蝦由食客控制烤煮時間和溫度，一旦未徹底煮熟，而儲存蝦的水質含菌量高，恐增加食物中毒風險。立法會議員促食環署針對不同形式的新興食肆主動調查。



流水蝦食肆內有長長水槽貫通餐廳，裏面放有大量活蝦。收費一般以人頭計，顧客可於限時內任食活蝦，先於水槽夾起活蝦，放入冰桶將其凍暈，放上燒烤爐烤熟即可食用。



元朗的流水蝦餐廳開業個多月，負責人表示，活蝦每天新鮮從泰國進口。當晚場內近300個座位近爆滿，場內大水缸放有過千隻大頭蝦，待客人入座後，職員將蝦撈進座位旁的長形魚缸內，每枱均有石油氣爐，食客除了可燒活蝦，場內更有其他時令海鮮。同時，場內有放滿啤酒的雪櫃，不少食客在飲用啤酒。但食環署證實，有關食肆未領有食物業牌照及酒牌局簽發的酒牌，該署正處理該處所的食物製造廠牌照申請。而即使獲發牌，亦只許經營外賣。



另1間以流水蝦作招徠的餐廳位於觀塘一幢工廈，為出租派對場所。東網記者上門查詢當日，有客人已預訂場地，1男1女負責人正準備食材。場中有1張可坐約20人的長枱，兩邊有2條流水槽，女負責人正將大蝦放進。男負責人表示，場地開業3個多月，生意不俗。但食環署證實有關場所並無申領食物業牌照；地政總署則指有關工廈地契訂明只可作特定工業用途，九龍東區地政處沒有收到相關單位的業權人修改地契或豁免書的申請。



腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙指出，即使蝦隻藏有細菌，以攝氏100度高溫烤煮能殺死大部分致病菌和病毒。但因由食客控制烤煮活蝦的時間和溫度，如果未有徹底煮熟，儲存蝦隻的水質就十分重要，水質欠佳會增加含有大腸桿菌、霍亂弧菌、沙門氏菌的機會，進食後可致食物中毒。



地政總署回覆指，一般而言，未經批准而將有關工廈單位改作派對場所用途，屬違反地契條款，地政處會跟進個案。食環署發言人指，根據《食物業規例》，任何涉及出售膳食或飲品供人在處所內進食或飲用的食物業處所，須領食肆牌照，否則最高可被罰款5萬港元及監禁6個月。



元朗的流水蝦餐廳一名職員表示不知情，需向負責人了解，惟截稿前仍無回覆。觀塘的場所職員譚先生表示，上址並不是餐廳，對於食物業牌照事宜不清楚，其後卻突然斷線。

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