Dr.東：女性患糖尿病　心衰竭機會高男性近50%

糖尿病是香港常見的慢性疾病，若糖尿病沒有得到控制，嚴重者會影響心臟健康。有外國研究發現，患有糖尿病的女士，較男士多近50%機會患上心臟衰竭。專家解釋，女士的糖尿病前期一般較長，期間若沒有及早察覺，病情容易惡化至嚴重階段。由於大部分糖尿病患者沒有明顯徵狀，容易延誤至併發症出現後，才察覺患病，因此高危人士需要定期檢查血糖。



英國約有400萬名市民患上糖尿病，當中90%屬二型糖尿病。數字一旦持續上升，估計至2025年便有超過500萬名市民患上此症。世衞資料亦指出，糖尿病在全球數字不斷飆升，由1980年只有1億800萬人，至2014年料升至4億2200萬人患上糖尿病。



香港糖尿聯會資料顯示，現時香港約有70多萬人患糖尿病，即每10人當中，便有一人是糖尿病患者。根據國際糖尿病聯盟估計，到了2030年，香港的糖尿病人數將激增至92萬人，佔整體人口13%。



糖尿病第一型的病因是胰臟內製造胰島素的細胞遭破壞，不能製造胰島素，原因與遺傳及自身免疫系統出現毛病，又或環境因素有關。而糖尿病第二型是最常見的類型，體內的胰島素分泌正常或相對些微減少，但胰島素不能發揮功能，病因是身體對胰島素產生抗拒性。原因與遺傳、不良飲食習慣、體形肥胖或缺乏運動有關。



英國今次的研究發現，女士患有一型糖尿病，會有更高風險出現心臟衰竭。英國喬治全球健康研究院在歐洲糖尿病研究協會期刊中，發表相關研究結果，分析約1200萬名來自澳洲、英國、日本及中國等人士。發現屬一型糖尿病的女士，患有心臟衰竭風險高出一般人5倍，男士則高出3倍。



而屬於二型糖尿病的女士，患有心臟衰竭風險高出一般人近2倍，男士則高出約1.7倍。研究專家指出，女士的糖尿病前期一般較男士長，但她們往往沒有察覺自己患病，因此大大增加罹患心臟疾病的風險。



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