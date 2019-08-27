網民熱話：發文公審切線車　司機被嘲「識唔識規矩」

公路之上，不少「守則」，其實都是一些不成文規定，作為駕駛者，不懂這些規定，或許會弄出笑話。近日有司機拍下影片，不滿鄰車切線，故把過程放上Facebook「公審」，豈料網民一面倒留意恥笑，最終事主道歉。



根據社交群組「馬路的事討論區」的影片，事發於前日（24日）晚上7時半左右，地點在銅鑼灣堅拿道東，鄰近時代廣場位置。從片段可見，在前車與拍片車輛拉開距離後，事主左方的車輛打燈切線。就在對方車頭一小部分切入右線時，拍片車輛似是不肯讓路，司機踩油向前。兩車爭持數秒，最後拍片車輛退讓，左車成功切線前行。



事情到此還沒結束，左車司機成功換線後並沒有即時離開，反而把頭探出車窗。事主不忿對方所為，於貼文怒斥：「打嗰幾下燈就想人讓？你都贏咗啦仲頂住唔行，砵你就頭都伸埋出黎，指住個cam話影哂又即走，對唔住我錯囉。」



不過，網民看過片段後，反嘲事主「好小家」，又指「佢前面冇得cut，如果你唔讓佢，佢會頂死後面。」有人謂：「讓下唔使死嘅...」有網民則指，這是路面常識：「片主識唔識規矩？唔識一左一右？」事主最後似乎自知理虧，更新貼文指：「本人虛心受教，得各位師兄師姐指點，定必以後改善駕駛態度時刻忍讓，以禮待人。此po留為日後警惕自己。再次抱歉。」



網民有話說

蛇仔：打咗燈你都唔讓，仲要唔係硬cut你......你太小器了

Gary Chan：唔玩你玩邊個

Parco Wong：樓主手車冇品



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