東華三院新設獎學金　資助學生赴海外名校升學

2019年08月27日 08:30
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    東華三院今年增設「東華三院文武廟作育英才海外獎學金」，資助有才能又有家庭經濟需要的院屬畢業生接受世界頂尖學府的高等教育。

    東華三院一致積極推動全人教育，全方位培育學生發展潛能，讓不同背景的莘莘學子都可以有機會接受優質教育。為表揚成績優異並升讀大專院校的院屬中學畢業生，該院目前設有16項院屬獎學金，以定額獎學金的方式，每年資助得獎院屬畢業生在修讀學位課程期間的學費及其他開支。該院今年增設「東華三院文武廟作育英才海外獎學金」，資助有經濟需要的優秀院屬畢業生接受世界頂尖學府的高等教育，培育他們成為具環球視野與國際網絡的人才，日後回饋香港社會。

    東華三院於1880年創立文武廟義學，開創本地平民教育先河，為慶祝文武廟啟建170周年，東華三院去年特別限量發行「文武廟170周年紀念金章及金條」作慈善義賣，籌得約100萬港元，再透過董事局撥款成立「東華三院文武廟作育英才海外獎學金」。該獎學金致力為東華三院屬下中學中六學生提供支援，學生如於文憑試取得優異成績，並於畢業的同一年獲海外知名高等學府或知名學位課程取錄，而家庭經濟有需要便可以申請。

    經東華三院獎學金管理委員會審批，今年共有兩位得獎者。其中一名得獎者是東華三院陳兆民中學的李穎藍，9月便會於英國里茲大學（University of Leeds）修讀法律系，「對於想學法律嘅學生嚟講，可以去英國，『普通法』嘅發源地學習，可以話係夢想成真。」

    李曾獲「東華三院傑出學生獎」第一名、模擬法庭公義計劃最佳律師和香港校際朗誦節公開演說組冠軍等，可以說是多元發展的表表者。而到外國修讀法學則是她自小的夢想，中五時獲選為東華三院學生大使到美國三藩市參訪的經驗，更讓她下定決心到海外升學，惟相關費用十分龐大，如今次失落獎學金或許未必會有機會出國留學。「好多謝東華三院嘅支持，老師喺申請大學呢件事上面幫咗我好多，甚至夜晚都會幫我搵past paper備考同埋撰寫個人陳述。」她指，未來她希望加入法律界，讓法治的理念遍及全港。

    另一位得獎者是東華三院呂潤財紀念中學的吳俊熙，來自新移民單親家庭，中三才來香港，憑毅力和努力克服英文「遲起步」的難關，考獲2科5**、4科5*及1科4的優異成績，獲倫敦帝國學院（Imperial College London）工程學士及碩士課程取錄。他坦言由於家庭經濟環境，若非獎學金資助其海外生活開支，他只能放棄留學夢想，「屋企唔係好有錢，今次可以爭取到出國留學嘅機會好難得。」本身是科學學會主席的吳，曾參與校內外的STEM活動及英文活動，又曾參加leadership week，及東華三院與清華大學合作的內地支教活動，「睇到內地偏遠地嘅學生，每日要行好遠返學，令我立志成為土木工程師，將來為內地貧困地區設計出低成本、硬度高又安全嘅橋。」

    他們二人表示，學成後將回港工作，留學期間亦會參與東華三院的義務工作，包括與東華三院的學生分享留學經驗、協助其他有志到同一地區升學的校友，以及支援東華三院在當地的學生組織等等。