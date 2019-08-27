東華三院新設獎學金　資助學生赴海外名校升學

東華三院一致積極推動全人教育，全方位培育學生發展潛能，讓不同背景的莘莘學子都可以有機會接受優質教育。為表揚成績優異並升讀大專院校的院屬中學畢業生，該院目前設有16項院屬獎學金，以定額獎學金的方式，每年資助得獎院屬畢業生在修讀學位課程期間的學費及其他開支。該院今年增設「東華三院文武廟作育英才海外獎學金」，資助有經濟需要的優秀院屬畢業生接受世界頂尖學府的高等教育，培育他們成為具環球視野與國際網絡的人才，日後回饋香港社會。



東華三院於1880年創立文武廟義學，開創本地平民教育先河，為慶祝文武廟啟建170周年，東華三院去年特別限量發行「文武廟170周年紀念金章及金條」作慈善義賣，籌得約100萬港元，再透過董事局撥款成立「東華三院文武廟作育英才海外獎學金」。該獎學金致力為東華三院屬下中學中六學生提供支援，學生如於文憑試取得優異成績，並於畢業的同一年獲海外知名高等學府或知名學位課程取錄，而家庭經濟有需要便可以申請。



經東華三院獎學金管理委員會審批，今年共有兩位得獎者。其中一名得獎者是東華三院陳兆民中學的李穎藍，9月便會於英國里茲大學（University of Leeds）修讀法律系，「對於想學法律嘅學生嚟講，可以去英國，『普通法』嘅發源地學習，可以話係夢想成真。」



李曾獲「東華三院傑出學生獎」第一名、模擬法庭公義計劃最佳律師和香港校際朗誦節公開演說組冠軍等，可以說是多元發展的表表者。而到外國修讀法學則是她自小的夢想，中五時獲選為東華三院學生大使到美國三藩市參訪的經驗，更讓她下定決心到海外升學，惟相關費用十分龐大，如今次失落獎學金或許未必會有機會出國留學。「好多謝東華三院嘅支持，老師喺申請大學呢件事上面幫咗我好多，甚至夜晚都會幫我搵past paper備考同埋撰寫個人陳述。」她指，未來她希望加入法律界，讓法治的理念遍及全港。



另一位得獎者是東華三院呂潤財紀念中學的吳俊熙，來自新移民單親家庭，中三才來香港，憑毅力和努力克服英文「遲起步」的難關，考獲2科5**、4科5*及1科4的優異成績，獲倫敦帝國學院（Imperial College London）工程學士及碩士課程取錄。他坦言由於家庭經濟環境，若非獎學金資助其海外生活開支，他只能放棄留學夢想，「屋企唔係好有錢，今次可以爭取到出國留學嘅機會好難得。」本身是科學學會主席的吳，曾參與校內外的STEM活動及英文活動，又曾參加leadership week，及東華三院與清華大學合作的內地支教活動，「睇到內地偏遠地嘅學生，每日要行好遠返學，令我立志成為土木工程師，將來為內地貧困地區設計出低成本、硬度高又安全嘅橋。」



他們二人表示，學成後將回港工作，留學期間亦會參與東華三院的義務工作，包括與東華三院的學生分享留學經驗、協助其他有志到同一地區升學的校友，以及支援東華三院在當地的學生組織等等。