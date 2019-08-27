男子赴緬甸「吞」海洛英　乘車頻如廁揭體內藏毒

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，四川西昌鐵路公安處警員日前拘捕一名曾到緬甸受訓「吞毒」的男子，揭發其體內藏有58粒、共重約278.1克的「海洛英球」，估計市值約186萬港元。



涉案男子上月中從雲南昆明乘火車前往四川成都，期間他不吃飯也不喝水，頻頻如廁，其怪異表現引起警員注視。警員上前查問該男子，並搜查其行李，惟未有發現，但他對答時雙手發抖，雙眼無力，神情異常緊張。同日下午2時半，該男子再度如廁，且關在裏面半個小時，警員拍門沒有回應後破門而入，並在廁所內起出20粒「海洛英球」。



隨後該男子被帶到醫院，並排出體內餘下的毒品。他向警方供稱，去年底從互聯網認識一名網民，在其被威逼利誘下，到赴緬甸進行帶毒訓練，又承認涉案毒品來自緬甸，並打算從雲南帶到四川，但因「吞毒」後痛難忍腹痛，於是頻繁如廁，結果事敗露餡被警員發現。



今次是過去295日第71宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/