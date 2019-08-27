修例風波：林鄭沒答會否研緊急法　死撐對局勢無失去控制

反對修訂《逃犯條例》示威不斷，特首林鄭月娥今日(27日)表示，過去周末示威暴力升級，使用汽油彈等致命武器襲擊警方，毀壞商舖，情況愈演愈烈，令市民人心惶惶，升級暴力已到目無法紀程度。但問及解決方法，例如政府會否考慮透過俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》解決時，林鄭未有正面回應，僅指會以所有香港法律止暴制亂，甚至「死撐」港府對局勢無失去控制。



《緊急法》是指在緊急情況或危害公眾安全的情況時，由行政長官會同行政會議訂立合乎公眾利益的規例，此外亦有消息指政府將對示威者「打消耗戰」，但林鄭對兩種說法均未有正面回應，指目前政府仍有信心自行處理紛爭，相信亦是市民的願望，會按現行法律基礎處理。



林鄭又質疑示威者破壞智慧燈柱的原因，指破壞智慧燈柱已超出修例範圍，亦打擊香港發展成智慧城市，對此感心痛，強調暴力不可合理化及美化，對任何人的暴力均是「零容忍」，包括社會各界所關注的「元朗721事件」，稱政府會用法治手段止暴制亂，而早日回復平靜才有利對話。



她續指，上周六(24日)及昨日(26日)先後與兩批人士溝通對話，指政府的目標是與各市民溝通，包括曾參與示威的市民，又指若有民間自發的平台，她與各司局長均願意出席聆聽。她重申成立獨立調查委員會並不適合，指監警會已有其獨立性，強調並非因部分警員抗拒而一直拒絕成立。