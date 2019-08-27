修例風波：林大輝促鄭若驊下台　改組行會成員

修訂《逃犯條例》風波持續逾兩個月，政府早前指會構建對話平台，並於上周六(24日)在禮賓府召開首次「圓桌會議」，商討有關事項。有份出席會議的立法會前議員林大輝今早(27日)出席電台節目時表示，香港局勢現時已達臨界點，認為政府要平息現時局面才展開對話是不現實，因無人亦無辦法可叫停示威衝突及特首林鄭月娥回應訴求。



他指，既然政府承認解說工作做得不好，應按問責精神換人變陣，建議律政司司長鄭若驊下台，因她缺乏認受性，撤換並無成本。他又倡議改組行政會議，招攬民間足智多謀的人士加入行會，為社會帶來新希望。



被問到林鄭月娥是否需要下台，林認為政治現實難以做到，目前只有林鄭可決定是否成立獨立調查委員會，一旦她下台，署理特首不會處理有關事宜，加上6個月內要進行補選，可能再出現爭拗，一波未平一波又起。



另外，作為前監警會副主席的林大輝提到，監警會機制行之有效，但現時社會認為大部分成員來自建制派，光譜不夠闊，日前與林鄭會面期間，有人提出監警會應加入中立及泛民人士，可拭目以待林鄭會如何跟進。他又稱，不反對成立獨立調查委員會，但要考慮市民是否有耐性等三四年才有報告，故可先優化監警會成員及職能，如不接受監警會的報告，屆時可再叫價。



他亦提到學生罷課問題，指中小學生未成年，未有足夠判斷能力，不鼓勵他們罷課，而若家長支持學生罷課，有告假信，學校亦難以反對，但表明如果學生一直罷課下去，學校無可能不懲罰。