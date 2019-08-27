游水注意！浸大發現新品海毛蟲　橋咀洲東部水域棲息

海毛蟲去年夏天於香港沙灘湧現，浸會大學研究團隊發現有新品種，命名為「雙斑海毛蟲」。新品種的海毛蟲背部中央位置，每個身節有2個獨特黑色斑點，一點跟一點排列，故浸大以此命名，屬全球近百年來第4次發現新品種，令海毛蟲品種數量增至28種。



浸大早於2012年、2017年及近日分別收集到雙斑海毛蟲的樣本，透過形態學及基因序列方式，識別是次新品種。雙斑海毛蟲蟲身呈梭形，約30個身節，長28至39毫米，寛7至14毫米，一般在深度少於20米的淺海沙底棲息，分布在香港橋咀洲、東部水域等地。



另外，浸大團隊成功鑑定去年在沙灘湧現的海毛蟲屬「梯斑海毛蟲」，約有33至39個身節，長38至97毫米，寛8至20毫米，每個身節上均有一個深色Y形斑紋，一般在深度少於20米淺海軟底及海岸沙底棲息，並廣泛分布在南中國海。



浸大生物系副系主任邱建文指，暫未知道海毛蟲突暴增原因及所含毒素，但預計不是與海毛蟲繁殖期有關。暫時只發現新品種在香港出現，數量不多，梯斑海毛蟲曾在台灣發現。



他又解釋，雖然早於2012年收集新品種的標本，但去年才開始進行鑑驗，需時收集百多年前的相關資料，逐一排除其他27種海毛蟲及進行基因排序，才成功識別新品種。他相信海毛蟲有更多新品種，由於外觀不美，不及魚、珊瑚等品種而被人忽視，認為海毛蟲對生態有一定重要性，呼籲公眾多留意，發掘更多品種，但提醒要避免接觸，因海毛蟲帶有毒性。