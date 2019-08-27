修例風波：官媒點名《蘋果》等獨媒　為暴力洗白

香港修訂《逃犯條例》風波未停，示威遊行甚至暴力事件不斷。針對參與者聲稱「沒有大台」，意指他們的行動沒有統一策劃者、指揮者，一切行動都是「市民自發」的說法，官媒周二（27日）發表文章逐一反駁，直言「假得不能再假」；同時點名《蘋果日報》、《立場新聞》等「獨媒」，將暴力行動「洗白善後」，歪曲報道進行煽動。



文中指出，近月香港掀起的反修例浪潮，演變成連場暴力衝突，參與者通過社交網絡平台聯絡策劃，然後透過香港網絡論壇進行煽動召集，繼而在社交網宣傳展示。文中舉例指，負責聯絡策劃的網絡平台，給示威者通風報信，「頻率是以分鐘為單位」；另有網絡群組在每次暴力示威前早早公布頭盔、藥水等物資的收發地點，並提供清晰的撤退路線和交通工具，「訊息細緻到『可接載人數』」。



官媒認為，從上述有組織、有策劃的部署，正好反駁了示威者掛在嘴邊「沒有大台」的說法。另文中援引一分沒有標明出處的PDF文檔，41頁的內容解構暴力示威的策略，指導如何衝擊警方的陣型、撤退方式等進行全面的闡述，例如教導參與者使用「灌救法」、「缺氧法」等方式熄滅催淚彈，「內容細緻到溶液的配比是多少」，還有清楚寫明如何用顏料糊住水炮車擋風玻璃等。



此外，文中指出在示威暴力行動的背後，正是「獨媒」在背後控制輿情，幫忙洗白善後，並斷章取義的歪曲報道進行煽動炒作，更指大批「獨媒」的記者在激進示威者破壞現場時充當「情報員」，在社交網絡平台通風報信。面對謠言四起的「陰謀論」，文中指出如今愈來愈多的暴力分子脫去黑衣混在人群中，並偽裝成「無辜市民」，適時現身煽動及製造矛盾，激化現場氣氛，引發衝突。



另有官媒評論文章指香港暴力衝擊事件持續擴散甚至升級，止暴制亂是當前「壓倒一切的重中之重」，強調暴力分子必須受到應有懲罰，社會才能恢復秩序和安寧，香港才能免被拖入深淵，呼籲港人堅決與暴力違法「割席」，必須明是非、分正邪。