海關打擊不良健身中心　拘8職員涉逼客簽67萬元會籍

海關在過去一星期採取行動，打擊健身中心不良營商手法，在3間分別位於旺角及油麻地的健身中心共拘捕8人，涉款67萬港元，共有6名受害人，年紀最小只有18歲，其中最高金額為17.2萬港元、簽署了共十年合約。



海關去年底開展代號「龍捲風」的專項執法行動，上周拘捕7男1女，分別為1名董事及7名銷售人員，年齡介乎21至26歲，涉嫌違反《商品說明條例》，涉及的健身合約大約值67萬港元，受害人年齡介乎18至25歲。



不良營銷手法調查課監督葉冬菁表示，健身中心的不良營商手法有三部曲，包括派年輕職員在街頭兜搭受害人，以派卡片及填問卷等手法，藉詞帶受害人上樓銷售。上樓後職員會問受害人的背景資料如職業、財務狀況、銀行存款金額及信用卡簽帳額等，聲稱作登記或查詢優惠，要求他們提供身份證及銀行卡。



縱使受害人無意簽約，職員仍要求填表作記錄，再簽署確認，隨後在未得受害人同意的情況下填上金額及會籍年期。職員隨後聲稱受害人已獲得優惠，就算沒有同意購買，但職員會指因受害人已經簽約，就有法律責任履行及付款。