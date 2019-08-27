《賞您睇》今日送恆香月餅　陪您過中秋！

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只限今天，36盒月餅等您拎：

恆香雙黃白蓮蓉月餅券（四個裝）- 16名

恆香四喜滿堂月餅券（四個裝）- 20名

(雙黃白蓮蓉月餅、雙黃蓮蓉月餅、雙黃紅荳沙月餅、伍仁月餅 各1件)



鳴謝：恆香老餅家



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