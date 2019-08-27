《賞您睇》今日送恆香月餅 陪您過中秋！
2019年08月27日 12:39
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拎月餅，一齊快樂過中秋！
中秋就到喇！「超級星期二」派大禮，送您恆香雙黃白蓮蓉月餅券（四個裝）及恆香四喜滿堂月餅券（四個裝）！
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只限今天，36盒月餅等您拎：
恆香雙黃白蓮蓉月餅券（四個裝）- 16名
恆香四喜滿堂月餅券（四個裝）- 20名
(雙黃白蓮蓉月餅、雙黃蓮蓉月餅、雙黃紅荳沙月餅、伍仁月餅 各1件)
鳴謝：恆香老餅家
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