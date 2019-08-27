修例風波：學者轟林鄭無果斷平亂　導致進退失據

《逃犯條例》修訂風波持續，惟至今仍未有解決方法，近日有聲音提出《緊急情況規例條例》，即《緊急法》處理，但特首林鄭月娥今早(27日)未有正面回應，亦未有提出其他解決方案。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評林鄭章法大亂，至今仍未能果斷提出解決方案，猶豫不決，導致進退失據。



陳斥林鄭一直拖延，而且拖延未必有好處，一方面示威者不會因此洩氣，另一方面則會令建制派支持者指摘政府不作為，從而感不滿。陳認為，林鄭至今仍擬只透過溝通平台解決是「做樣」，直言林鄭應心知肚明這些平台的作用不大。



至於應否採用《緊急法》處理目前情況，陳認為可考慮，指參考過往數次較大型的示威，例如七區大罷工、機場衝突，以及剛過去的周末的情況等，示威者武力不斷升級，如汽油彈出現次數變得頻密，但警方似乎無力平定，甚至出現「跌槍」等情況，感覺示威者佔上風，情況逐漸失控，斥林鄭否認是「死要面」，只顧全管治威信。



民主黨立法會議員涂謹申認為，若林鄭透過《緊急法》解決目前問題是欠缺政治氣魄和非常愚蠢，也對國家「添煩添亂」，亦與逃犯條例的性質一樣，不論對中美關係，以至香港爭取繼續取得特殊貿易地位也具災難性，完全不值得討論。若實施《緊急法》如同戒嚴，只會激發民憤、引起港人更大的反彈和抗爭，取消所有和平集會權利更違反《基本法》和中英聯合聲明，令「和理非」的市民和政府形成強烈對立。他舉例指港鐵連續兩日關閉車站和暫停服務，情況跟推行《緊急法》相同。