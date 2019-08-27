修例風波：官媒斥美政客持「雙重標準」　用心險惡

針對香港近月持續發生反對修訂《逃犯條例》的示威和暴力事件，官媒周二（27日）發表評論文章，再次批評美國一些政客不遺餘力地尋找遏制中國的「牌」，而香港近月發生的事件，不僅暴露了美國赤裸裸的霸權主義，也讓世人見識了甚麼叫毫無底線的「雙重標準」。



對於不斷升級的違法暴力行為，文中認為已對香港的社會秩序和經濟民生造成嚴重傷害，但美國一些政客依舊在顛倒黑白，將違法暴力行為稱為「和平示威」，甚至公開讚揚、撐腰打氣；反之，美國境內發生的示威活動，當地立即進行鎮壓，甚至考慮將參與衝突的組織定性為「恐怖組織」。



文中直指美國對本土發生的暴力行為「心須打壓」，但別國發生的則是「美麗的風景線」，並調侃說：「『國內版本』和『國際版本』如此迥異懸殊，不能不說也是一道『風景』，也是一種『勇氣』！」



評論文章最後強調，香港事務純屬中國內政，直言美國一些政客的『雙重標準』只能暴露其唯恐香港不亂、企圖亂港反華的險惡用心，敦促他們停止對別國內政指手畫腳，「歷史將證明，美國一些政客手伸得過長，只能白費力氣」，並指休想在香港複製「顏色革命」。