修例風波：大律師指緊急法是尚方寶劍　違者可囚終身

俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》列明，行政長官會同行政會議在認為屬緊急情況或危害公安的情況時，特首會同行會可訂立「任何他認為合乎公眾利益的規例」，包括對刊物、文字、照片、通訊及通訊方法的檢查、管制及壓制；逮捕、羈留；對運送人及東西的管制；對財產及其使用作出管制、沒收及處置；修訂任何成文法則；及授權進入與搜查處所等。



執業大律師龔靜儀表示，條例賦予特首會同行政會議很大權力，不需通過立法會，舉例可實施戒嚴、禁示威者蒙面、拘捕及羈留反中亂港人士，亦可對標語甚至不良傳媒作出審查，「可以比喻為一把尚方寶劍」，如訂定的規定無列明罰則，違者最高可被罰款5000港元及監禁2年，不過特首會同行會亦可訂明罰則，最高可終身監禁，但不包括死刑。該法例理論上亦可限制集會，但指《公安條例》中其實亦有可禁止公眾聚集的條文。



她指香港大部分市民不希望見到出現投擲汽油彈等暴力衝擊行為，使用《緊急法》未必最好，但「總好過中央派解放軍武警落嚟」，舉例如示威者必須「露出個樣」、或實施戒嚴並施以阻嚇性懲罰，不排除可令示威人數短時間大幅減少。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦指《緊急法》「好值得政府去考慮」，他認為，有關法例即使應用於禁止集會等，相信仍會有示威者繼續外出示威，但就可禁制一些煽動的言論、甚至停用一些通訊方式，以及禁運「豬嘴」、截斷反中亂港的人或團體的資金調動等，相信可從示威遊行的「後勤」方面，阻暴力繼續升溫。



另一名大律師陸偉雄就指，條例賦予特首會同行會有很大權力，理論上可以禁止集會、遊行及包圍政府基建等，但條例有前提是要「合乎公眾利益」。他指出，據報現時香港的飲食及零售業已受重創，如應用《緊急法》、公眾「唔敢出街」，或進一步令無辜小商戶受衝擊，正是再次「打擊了市民大眾嘅要害」。



他個人認為，《緊急法》未必是現時最好方法，如政府急於去做，反有機會令暴力再升級，港府可考慮釋出善意、滿足市民一些訴求，再建立溝通平台「坐低傾」，如問題仍然無法解決，才考慮下一步，而政府必須用其智慧，考慮一旦實施《緊急法》是否符合公眾利益。