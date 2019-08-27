修例風波：葵芳站疑殘留催淚物質　6車長皮膚痕出疹

警方8月初在港鐵葵芳站內發射催淚彈，令人擔心殘留的催淚氣體物質會危及健康。有區議員表示，過去兩日有6名荃灣線車長工作期間，懷疑吸入殘留催淚氣體物質後感到不適，甚至有人需送院。有呼吸科醫生指，催淚煙加入了溶劑增強黏附能力，人類接觸後可能會刺眼、流鼻水、皮膚出紅疹，甚至咳嗽引發胸痛，促請港鐵用梘液徹底清洗車站及列車。



本身是港鐵荃灣線車長的葵青區區議員梁志成表示，據他所知過去兩日有6名荃灣線車長於工作期間，懷疑接觸或吸入殘留催淚氣體物質後感到不適，其中一人於工作時有配戴港鐵提供的口罩和眼罩，但仍感到皮膚痕癢及出紅疹；其餘人工作期間沒有配戴護具，分別出現咳嗽、眼刺痛、手部出紅疹等，當中一人昨日(26日)駕駛荃灣線列車時，首轉車已感到手指麻痹，第二轉車前往中環方向並駛至葵芳時更感到胸口痛、雙手麻痹及呼吸困難，最終需通知車務控制中心，安排其他車長接替工作，當事人送院治療。



香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，一般人接觸催淚氣體後會感到刺眼、流鼻水、皮膚出現紅疹，甚至會有鼻水倒流引發咳嗽或急性氣管炎，相關咳嗽可能持續兩至三個星期，令肋骨之間受壓，引發胸痛，亦不會令人手指麻痹。因此，他認為該車長出現的病徵，部分可能與催淚氣體有關。



許樹昌指，催淚氣體在室內環境不易揮發，加上當中加入了非水溶性的溶劑，增加了催淚氣體成分的重量和黏附能力，有機會殘留在車站的牆身、地面，甚至物件表面。他認為，警方在港鐵葵芳站發射催淚彈後，港鐵翌日仍如常開放車站是過早解封，有機會令乘客及職員接觸或吸入殘留的僱淚氣體物質，他促請港鐵應使用梘液或清潔劑，徹底反覆清洗車站及列車。