16歲男無牌藏槍判感化　辯方求情稱品學兼優

警方有組織罪案及三合會調查科今年2月在筲箕灣道一單位破獲一個軍火庫，3名男子被捕，其中一名是16歲的男學生。他被控無牌管有槍械、管有爆炸品及管有違禁武器。案件今天(27日)在西九龍裁判法院判刑，法庭先修訂控罪內容，把「管有電槍」一項刪除。辯方為被告求情時指，感化官對被告的看法正面，感化報告說本案已「讓年輕人上了人生一大課，相信被告不會再犯」，辯方又形容被告是品學兼優的學生。裁判官裁定被告接受12個月的感化。



被捕時剛過了16歲數天的被告冼釗霆，控罪指今年2月20日在西灣河太安樓住所內，被告違法管有1支胡椒噴劑、1支長槍型氣槍連6個彈匣、85克爆炸品粉末內含硝化纖維素、101支電火柴、3把彈簧刀及1把重力刀等違禁品。



控方提出修訂控罪，即刪去管有電槍一項，稱區域法院正處理一宗牽涉電槍的案件，對電槍的定義有所爭議。辯方同意修改控罪。辯方求情時指，被告的家人、老師和教友都到庭支持他，感化官報告正面，相信被告已得到教訓，不會再犯此錯，又相信家人會好好管教被告。法庭裁定被告需接受12個月感化，期間需要參與有助更生的社區服務計劃。