修例風波：新計劃助社會危機創傷市民　名額1000個

反對修訂《逃犯條例》示威衝突不斷，社會撕裂，香港社會服務聯會推行「港講訴Time To Heal」計劃，50名臨床心理學家及70位精神科醫生參與計劃，為因近月社會危機受到創傷的市民提供心理治療及精神科醫療服務，名額1000個。市民需透過社會福利署、受社署津助非政府機構社工作初步評估及協助申請。



社聯指出，該計劃得到善長捐助1000萬港元推行，支援因近月社會危機受到創傷的人士，計劃包括3部分，第1部分是由臨床心理學家為每位受助人提供4次免費心理治療服務，支援因社會危機而導致的嚴重心理創傷及家庭關係決裂人士。



第2部分是由精神科醫生為每名受助人提供4次免費診治，為因社會危機而出現懷疑精神健康疾病的人士進行初步診斷及治療。首2部分申請詳情稍後會透過社聯網頁發放。



第3部分是社聯將聯同不同界別的專家為教師、社工及宗教人士及民間義工等提供100場訓練，主題包括如何應對現時社會危機下的家庭撕裂、社區衝突及情緒困擾等，並提供100項配合訓練主題的活動，如推動非暴力溝通、預防欺凌及重拾家庭力量等服務。社聯會整理訓練內容並上載於網頁，或透過社交媒體及其他渠道向公眾推廣。