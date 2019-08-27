修例風波：旅遊業呻生意大跌　促啟動基本法第18條平亂

近兩個多月連場遊行、集會與激烈衝突，各行各業均受影響。30多名酒店業及旅遊業界人士及市民，今(26日)到政府總部外發起「我要食飯」請願，要求警方使用必要武力鎮壓暴力示威者，更促請政府啟動《基本法》第18條，引入內地相關法例至香港，拘捕示威者並遣送內地受審，以盡早回復香港平靜。



旅行社負責人、「我要食飯」行動召集人陳世棠指，經營專門接待內地訪港旅行團的旅行社6至7年，近期生意受示威影響大跌，暑假旺季原定1日可有約30團25至35人的旅行團，但現時一團都無。他續指，公司欠租3個月，已解僱逾一半員工，人數由10多人減至現時僅3人。他指，不會阻止市民以遊行示威表達訴求，但認為不應影響民生。



旅遊巴公司負責人文先生亦指，由於旅行團減少，出租旅遊巴生意大跌70%，司機人數由約30人至只剩10多人，形容情況是「有車無人揸」，估計損失約100萬港元。



出席請願活動的立法會議員何君堯認為，政府應立法制止動亂，他質疑示威者口號「光復香港、時代革命」有港獨意思，已接近影響國家安全邊緣，因此同意實行《基本法》第18條，平息動亂。