團體推減痛運動伸展筋骨　痛楚程度最高減3成

香港每10人就有至少1人患有慢性痛症，疼痛不但令人難以忍受，亦會對患者的生活和心理造成長遠影響。香港大學於今年3月完成了先導研究計劃，分析救世軍創健堡提出的「慢性痛症管理運動」成效。結果顯示，參與計劃後，患者的痛楚程度最高可減輕近3成，腰背肌肉能力提升3成，肩膀肌肉力量提升近15%。



救世軍創健堡自2014年起推行慢性痛症管理運動，針對肩頸痛和腰背痛設計不同伸展動作，如風車伸展、脊椎扭動、嬰孩式姿勢等，強健肌力和減低關節壓力，現提供45歲或以上受腰背痛或肩頸痛達3個月或以上的市民參加。港大去年7月展開研究計劃，分別邀請了108位患腰背痛及109位患肩膊痛的45歲以上人士參與研究，以分析運動的成效。



結果發現，所有實驗組患者的睡眠質素、肌肉痛楚、柔軟度、肌力都改善了，惟患肩膊痛的實驗組患者的改變與對照組患者相比，未有顯著提升。香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院助理教授黃偉龍解釋，樣本大小會影響結果準確性。



其中一名參加者、61歲的陳少華自兩年前患上腰椎間盤突出，令腰部日夜受嚴重痛症影響，走路一度要靠拐杖，甚至因而獲發傷殘津貼。參加計劃後，她僅偶爾出現輕微痛狀，更可做到屈膝及彎腰動作，有次滑倒時，因下身平衡力提升，找回重心而免於跌倒，令她決定繼續參加「慢性痛症管理運動」課程。