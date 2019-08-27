修例風波：網傳被捕人士新屋嶺遭性侵　警斥嚴重失實

修訂《逃犯條例》風波持續兩個多月，示威者昨晚(26日)包圍深水埗警署，警方今(27日)指在事件中拘捕一名19歲男子及19歲女子。此外，警方再拘捕11男2女，年齡介乎19至40歲，分別涉及過去兩個多月的衝突，包括6月9日、6月12日金鐘非法集結、7月1日衝擊立法會、8月11日尖沙咀警署附近非法集結，及8月13日機場非法活動。



就近日有關警方在新屋嶺拘留中心涉嫌濫用暴力等指控，警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥表示，警方於8月11日拘捕逾50人，抵達新屋嶺後主管人員主動確認被捕人士身份、了解需要，約30多人提出看醫生，主管確認他們傷勢由拘捕時受傷，另有6人骨折，而主管當時並無接獲毆打投訴。



至於有指新屋嶺被捕人士會見律師時受阻，江稱警方會向羈留人士發出通知書，全面解釋被捕人士權利，再逐一詢問是否需要律師，但由於被捕人數眾多、地方有限，考慮過時間上的安排，有部分被捕人士不介意以小組形式會見律師，不存在故意留難情況，而被捕人士需要錄取警誡口供時，警方會等有律師陪同才進行。



支援科警司戚夏瑜澄清，網上傳言指有警員在新屋嶺性侵犯女被捕人士是嚴重失實，希望有關人士不要中傷及抹黑警隊。至於上周有被捕女子指控警方，要求她脫去所有內衣搜身，並曾被拍打身體、做出張開雙腿，蹲下起身等動作，警方經翻查資料及閉路電視後，沒有發現相關情況，呼籲女事主如有不滿可考慮投訴。



她又強調，警方的羈留室政策致力平衡保安、個人安全及個人權利，包括尊嚴和私隱，會以合理性和相稱性原則搜查，並只會有充分理據才要求被搜身人士脫去所有內衣，事前亦會詳細解釋，並提供通知書副本。如被羈留人士不合作，有機會干犯相關罪行，警方亦會採用最低武力。